"Ньюкаслу" вновь отказано в покупке Дэна Берна

"Брайтон" отклонил второе предложение "Ньюкасла" о покупке центрального защитника Дэна Берна.

Ранее на текущей неделе "Брайтон" отказался продать Берна в "Ньюкасл" за 8 миллионов фунтов. Теперь "сороки" предложили 10 млн. фунтов плюс ряд бонусов, но ответ "чаек" остался отрицательным.



Берн с детства болеет за "Ньюкасл", вдобавок контракт Дэна истекает в следующем году, однако в "Брайтоне" считают, что предлагаемых денег недостаточно за твердого игрока основы команды Грэма Поттера.



Как сообщает The Athletic, Берн стал приоритетной целью для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау после того, как переговоры с "Севильей" по Диего Карлосу завершились провалом.



29-летний англичанин также способен сыграть левого защитника и левого вингбека, что лишь повышает его привлекательность в глазах "сорок", которые могут сделать еще одно предложение до закрытия зимнего трансферного окна.