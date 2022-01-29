"Ньюкаслу" вновь отказано в покупке Дэна Берна
"Брайтон" отклонил второе предложение "Ньюкасла" о покупке центрального защитника Дэна Берна.
Ранее на текущей неделе "Брайтон" отказался продать Берна в "Ньюкасл" за 8 миллионов фунтов. Теперь "сороки" предложили 10 млн. фунтов плюс ряд бонусов, но ответ "чаек" остался отрицательным.
Берн с детства болеет за "Ньюкасл", вдобавок контракт Дэна истекает в следующем году, однако в "Брайтоне" считают, что предлагаемых денег недостаточно за твердого игрока основы команды Грэма Поттера.
Как сообщает The Athletic, Берн стал приоритетной целью для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау после того, как переговоры с "Севильей" по Диего Карлосу завершились провалом.
29-летний англичанин также способен сыграть левого защитника и левого вингбека, что лишь повышает его привлекательность в глазах "сорок", которые могут сделать еще одно предложение до закрытия зимнего трансферного окна.
29.01.2022 18:00
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