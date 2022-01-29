"Эвертон" хочет арендовать Ван де Бека и Алли

Деле Алли "Эвертон" хочет арендовать полузащитников Донни Ван де Бека из "Манчестер Юнайтед" и Деле Алли из "Тоттенхэма".

Оба упомянутых игрока являются резервистами в своих командах и доступны для трансфера в зимнее окно.

По информации Daily Mail, кандидатура Ван де Бека уже получила одобрение со стороны Фрэнка Лэмпарда, который вскоре будет подтвержден главным тренером "Эвертона".

Однако в борьбе за Донни "ириски" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Кристал Пэлас", который может считаться претендентом номер один на экс-игрока "Аякса".

А The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что еще одной целью для Лэмпарда является Алли. "Эвертон" будет готов оформить аренду Деле, как только Фрэнк подпишет контракт.


Метки Алли, Ван де Бек, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2022 17:00

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  1. superperez101 29.01.2022 17:32 # superperez101
    ахаха
    смотрю сутулый лэмпес уже начинает собирать банду из отбросов и ненужных переоцененок))

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