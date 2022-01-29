"Эвертон" хочет арендовать Ван де Бека и Алли
"Эвертон" хочет арендовать полузащитников Донни Ван де Бека из "Манчестер Юнайтед" и Деле Алли из "Тоттенхэма".
Оба упомянутых игрока являются резервистами в своих командах и доступны для трансфера в зимнее окно.
По информации Daily Mail, кандидатура Ван де Бека уже получила одобрение со стороны Фрэнка Лэмпарда, который вскоре будет подтвержден главным тренером "Эвертона".
Однако в борьбе за Донни "ириски" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Кристал Пэлас", который может считаться претендентом номер один на экс-игрока "Аякса".
А The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что еще одной целью для Лэмпарда является Алли. "Эвертон" будет готов оформить аренду Деле, как только Фрэнк подпишет контракт.
29.01.2022 17:00
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ахаха
смотрю сутулый лэмпес уже начинает собирать банду из отбросов и ненужных переоцененок))
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