"Эвертон" хочет арендовать Ван де Бека и Алли

"Эвертон" хочет арендовать полузащитников Донни Ван де Бека из "Манчестер Юнайтед" и Деле Алли из "Тоттенхэма".

Оба упомянутых игрока являются резервистами в своих командах и доступны для трансфера в зимнее окно.



По информации Daily Mail, кандидатура Ван де Бека уже получила одобрение со стороны Фрэнка Лэмпарда, который вскоре будет подтвержден главным тренером "Эвертона".



Однако в борьбе за Донни "ириски" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Кристал Пэлас", который может считаться претендентом номер один на экс-игрока "Аякса".



А The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что еще одной целью для Лэмпарда является Алли. "Эвертон" будет готов оформить аренду Деле, как только Фрэнк подпишет контракт.