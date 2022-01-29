Предложение "Вест Хэма" по Рафинье отклонено
"Лидс" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке вингера Рафиньи.
По информации The Guardian, "Вест Хэм" выразил готовность заплатить рекордную для своего клуба сумму за Рафинью, который с лучшей стороны проявил против команды Дэвида Мойеса две недели назад.
Однако ответ "Лидса" оказался отрицательным. Клуб с "Элланд Роуд" не заинтересован в расставании со своим ключевым игроком в этом месяце, хотя "молотобойцы" все еще могут вернуться с улучшенным предложением.
Также "Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего Патрика Шика, однако "Байер" решительно ответил, что игрок сборной Чехии не продается.
29.01.2022 16:00
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Странно, почему молотки не попытаются взять кого то из атакующих игроков Лилля? Вот, Жонатан Иконе за дешево ушел. А в Испании сколько топов бегают. Обычно парни из Ла Лиги отлично проявляют себя на Островах.
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