Предложение "Вест Хэма" по Рафинье отклонено

"Лидс" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке вингера Рафиньи.

По информации The Guardian, "Вест Хэм" выразил готовность заплатить рекордную для своего клуба сумму за Рафинью, который с лучшей стороны проявил против команды Дэвида Мойеса две недели назад.



Однако ответ "Лидса" оказался отрицательным. Клуб с "Элланд Роуд" не заинтересован в расставании со своим ключевым игроком в этом месяце, хотя "молотобойцы" все еще могут вернуться с улучшенным предложением.



Также "Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего Патрика Шика, однако "Байер" решительно ответил, что игрок сборной Чехии не продается.