Предложение "Вест Хэма" по Рафинье отклонено

Рафинья "Лидс" отклонил предложение "Вест Хэма" о покупке вингера Рафиньи.

По информации The Guardian, "Вест Хэм" выразил готовность заплатить рекордную для своего клуба сумму за Рафинью, который с лучшей стороны проявил против команды Дэвида Мойеса две недели назад.

Однако ответ "Лидса" оказался отрицательным. Клуб с "Элланд Роуд" не заинтересован в расставании со своим ключевым игроком в этом месяце, хотя "молотобойцы" все еще могут вернуться с улучшенным предложением.

Также "Вест Хэм" сделал запрос насчет нападающего Патрика Шика, однако "Байер" решительно ответил, что игрок сборной Чехии не продается.


Метки Вест Хэм, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2022 16:00

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  1. halamadrid94 29.01.2022 16:16 # halamadrid94
    Странно, почему молотки не попытаются взять кого то из атакующих игроков Лилля? Вот, Жонатан Иконе за дешево ушел. А в Испании сколько топов бегают. Обычно парни из Ла Лиги отлично проявляют себя на Островах.

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