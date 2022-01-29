Вингер Аллан Сен-Максимен намекнул, что может уйти из "Ньюкасла", если клуб не удержится в Премьер-Лиге.

Сен-Максимен является, пожалуй, лучшим игроком "Ньюкасла" в этом сезоне, забив пять голов и отдав три результативных передачи в Премьер-Лиге.



Аллана восхищают планы новых владельцев клуба, однако у 24-летнего француза есть собственные амбиции, которые реализовать в Чемпионшипе было бы сложно.



"Я очень, очень люблю этот клуб, и я очень люблю этих болельщиков за все то, что они дали мне, однако когда речь идет о твоей мечте и поставленных целях, ты всегда должен делать выбор".



"Если я смогу исполнить свою мечту и достичь своих целей в "Ньюкасле", я определенно останусь, но иначе я должен буду подумать о себе, поэтому давайте посмотрим, как закончится сезон, а там станет видно".



"Я хочу достичь столь многого. Я хочу играть за сборную, это очень важно для меня, я хочу сыграть на Чемпионате Мира. Я хочу сыграть в Лиге Чемпионов. Я мечтаю о многом, в том числе о "Золотом мяче".



"Некоторые люди говорят мне: "Ставь перед собой высокие амбиции, даже если тебе не удастся их реализовать". Именно так я и мыслю".



"Приход новых владельцев повышает шансы на то, что я задержусь здесь. Но дело не в деньгах. У "Ньюкасла" были деньги на хороших игроков и раньше — дело в видении будущего. В это огромная разница", — сообщил Сен-Максимен The Times.