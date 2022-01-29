Погба может подписать новый контракт, если Рангник останется тренером МЮ
Полузащитник Поль Погба может заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если Ральф Рангник останется на тренерском мостике.
Болельщики "Юнайтед" уже практически смирились с тем, что Погба покинет их клуб в конце сезона свободным агентом, однако Поль пока не принял решение насчет своего будущего.
Несмотря на интерес клубов вроде "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ, Погба открыт к новому контракту с "Юнайтед" — но при одном условии.
И хотя Погба не сыграл ни минуты при Рангнике из-за травмы бедра, Поль находится под большим впечатлением от работы Ральфа и хочет, чтобы 63-летний немец был утвержден постоянным наставником "красных дьяволов".
Погба несколько раз разговаривал с Рангником и ожидает стать его ключевым исполнителем в остатке сезона. И только если Ральф получит свою работу на постоянной основе, Поль останется в клубе, сообщает The Sun.
29.01.2022 14:00
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Последние комментарии:
Классно, круто. Пздц блеать.
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Чиииииииивооооооо????!!!
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Ахахах, каждый день я захожу в новости про мю и думаю, ну хуже уже не будет. И тут бац и покпа останется, и срангник останется, это будет дабо килл эпичности
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