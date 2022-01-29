Погба может подписать новый контракт, если Рангник останется тренером МЮ

Полузащитник Поль Погба может заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если Ральф Рангник останется на тренерском мостике.

Болельщики "Юнайтед" уже практически смирились с тем, что Погба покинет их клуб в конце сезона свободным агентом, однако Поль пока не принял решение насчет своего будущего.



Несмотря на интерес клубов вроде "Реала", "Ювентуса" и ПСЖ, Погба открыт к новому контракту с "Юнайтед" — но при одном условии.



И хотя Погба не сыграл ни минуты при Рангнике из-за травмы бедра, Поль находится под большим впечатлением от работы Ральфа и хочет, чтобы 63-летний немец был утвержден постоянным наставником "красных дьяволов".



Погба несколько раз разговаривал с Рангником и ожидает стать его ключевым исполнителем в остатке сезона. И только если Ральф получит свою работу на постоянной основе, Поль останется в клубе, сообщает The Sun.