Траоре прошел медобследование в Барселоне

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре прошел медобследование и готов к подписанию контракта с "Барселоной".

На прошлой неделе "Вулверхэмптон" отклонил предложение "Тоттенхэма" в 15 миллионов фунтов о покупке Траоре. Несмотря на отказ, "шпоры" были уверены в достижении компромисса с "волками".



По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" даже пытался использовать Мэтта Дохерти в качестве разменной монеты, однако "Вулверхэмптон" не пожелал забирать ирландского защитника обратно.



Еще одним препятствием к переходу Траоре к "шпорам" стало желание главного тренера лондонцев Антонио Конте превратить Адаму в правого вингбека. 26-летнему испанцу эта идея не понравилась.



Как бы то ни было, все старания "Тоттенхэма" оказались тщетны, когда Траоре получил предложение вернуться в Испанию. Накануне Адама прибыл на родину и прошел медицинское обследование в одной из клиник Барселоны.



Ожидается, что "Барселона" возьмет Траоре в аренду с опцией выкупа за 30 млн. фунтов. Каталонский клуб вынужден пойти на такие траты, ведь на кону находится попадание в Лигу Чемпионов.