Три клуба согласовали аренду Ван де Бека

Три клуба согласовали аренду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бека.

По информации Manchester Evening News, договориться по Ван де Беку удалось "Кристал Пэлас", еще одному клубу Премьер-Лиги и неназванному клубу из-за рубежа.



Донни доступен для аренды в этом месяце за определенную арендную плату и при условии, что заинтересованный клуб целиком возьмет на себя зарплату 24-летнего голландца в 120 тысяч фунтов в неделю.



Теперь, когда три клуба достигли компромисса с "Юнайтед", Ван де Бек должен выбрать один из вариантов, где он проведет остаток сезона 2021/22. Отъезд Донни с "Олд Траффорд" выглядит неминуемым.



Добавим, ранее в этом месяце стало известно, что новый агент игрока Али Дурсун предложил услуги своего клиента "Ньюкаслу" и дортмундской "Боруссии".