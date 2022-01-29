Мерсон недоволен тем, как Артета поступил с Обамеянгом

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал главного тренера "канониров" Микеля Артету за обращение с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Нарушение дисциплины в прошлом месяце обернулось для Обамеянга лишением капитанской повязки, а также отстранением от тренировок и матчей команды.



Судя по всему, у Пьер-Эмерика нет будущего в "Арсенале", и 32-летний габонец уйдет из клуба до закрытия зимнего трансферного окна. Однако Мерсон считает, что африканец заслуживал помилования.



"Мне кажется, Микель Артета изначально решил отморозить себе уши, когда задумал поступить таким беспощадным образом с Обамеянгом".



"Арсеналу" следовало сесть и поговорить с ним. Прежде мы видели, что слов бывает достаточно. Его же взяли и выбросили в мусорную корзину".



"Все можно было уладить за кулисами. Это была громкая история, и обе стороны могли повести себя лучше, но теперь пора поставить точку".



"На мой взгляд, Обамеянг остается одним из лучших игроков "Арсенала", когда у него идет игра", — сообщил Мерсон Sky Sports.