Белотти отверг "Ньюкасл"

Нападающий "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти отверг интерес "Ньюкасла".

Контракт Белотти с "Торино" истекает в конце этого сезона. Казалось бы, "Ньюкасл" должен был без проблем удовлетворить запросы и самого Андреа, и его клуба.



По информации Daily Mirror, клуб с "Сент-Джеймс Парк", как и чемпион Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", предлагал Белотти контракт с зарплатой в 125 тысяч фунтов в неделю.



Однако 28-летний итальянец, забивший 94 гола за "Торино" в Серии А с 2015 года, не пожелал покидать родину и окунуться в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



Как и новобранец "Ювентуса" Душан Влахович, Белотти открыт лишь к переходу в большой итальянский клуб — предположительно, в "Милан". Сделать это летом, когда Андреа станет свободным агентом, будет проще.