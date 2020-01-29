Стерлинг вскоре обсудит новый контракт с "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг готовится возобновить переговоры со своим клубом о новом контракте.

Еще несколько месяцев назад будущее Стерлинга в "Сити" выглядело туманно. Рахим не имел твердого места в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы и открыто рассуждал об отъезде из Премьер-Лиги.



Однако в последнее время ситуация наладилась. Стерлинг вновь стал ключевым исполнителем в "Сити" даже был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам декабря.



И хотя дата встречи пока не назначена, ESPN может подтвердить, что стороны настроены закрыть вопрос с Рахимом в ближайшее время, дабы исключить вступление 27-летним англичанином в заключительный год по своему контракту.