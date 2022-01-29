Айвен Тоуни оскорбил "Брентфорд"
"Брентфорд" инициировал внутреннее расследование в отношении своего нападающего Айвена Тоуни, который оскорбил клуб.
Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором Тоуни, находясь на отдыхе в Дубае, повторяет за своей спутницей фразу "f**k Brentford".
Такого рода выходка 25-летнего англичанина, забившего шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, не осталась без внимания со стороны "пчел".
"Брентфорду" известно об этом видео, и мы проводим свое расследование", — цитирует официального представителя "пчел" BBC.
Добавим, во многом именно Тоуни "Брентфорд" обязан своим выходом в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, когда Айвен наколотил 33 мяча.
Ivan Toney’s had a stinker— Football League Zone (@TheFLZone) January 28, 2022
pic.twitter.com/qxME6SlX6z
29.01.2022 07:00
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На выход. Конечн если не будут куколдами как Арсенал в ситуации с Джакой, а покажут что у руководства есть яйца
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