Айвен Тоуни оскорбил "Брентфорд"

Айвен Тоуни "Брентфорд" инициировал внутреннее расследование в отношении своего нападающего Айвена Тоуни, который оскорбил клуб.

Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором Тоуни, находясь на отдыхе в Дубае, повторяет за своей спутницей фразу "f**k Brentford".

Такого рода выходка 25-летнего англичанина, забившего шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, не осталась без внимания со стороны "пчел".

"Брентфорду" известно об этом видео, и мы проводим свое расследование", — цитирует официального представителя "пчел" BBC.

Добавим, во многом именно Тоуни "Брентфорд" обязан своим выходом в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, когда Айвен наколотил 33 мяча.


Метки Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2022 07:00

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  1. division 29.01.2022 08:02 # division
    На выход. Конечн если не будут куколдами как Арсенал в ситуации с Джакой, а покажут что у руководства есть яйца

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