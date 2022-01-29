Айвен Тоуни оскорбил "Брентфорд"

"Брентфорд" инициировал внутреннее расследование в отношении своего нападающего Айвена Тоуни, который оскорбил клуб.

Накануне в социальных сетях было распространено видео, на котором Тоуни, находясь на отдыхе в Дубае, повторяет за своей спутницей фразу "f**k Brentford".



Такого рода выходка 25-летнего англичанина, забившего шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, не осталась без внимания со стороны "пчел".



"Брентфорду" известно об этом видео, и мы проводим свое расследование", — цитирует официального представителя "пчел" BBC.



Добавим, во многом именно Тоуни "Брентфорд" обязан своим выходом в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, когда Айвен наколотил 33 мяча.



