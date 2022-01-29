"Эвертон" выбрал Лэмпарда

"Эвертон" предложил Фрэнку Лэмпарду работу главного тренера.

Лэмпард стал фаворитом на место уволенного Рафаэля Бенитеса в четверг после того, как фанаты "Эвертона" устроили акцию протеста на фоне слухов о желании владельца клуба Фархада Мошири назначить Витора Перейру.



В пятницу Мошири и его соратники провели финальный раунд переговоров с Лэмпардом, Перейрой, а также Данканом Фергюсоном, об утверждении которого рулевым на остаток сезона задумывались "ириски".



На этом финальном этапе Фрэнк подтвердил свой статус фаворита и, как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, получил предложение о работе.



Теперь, когда решение принято, остается обговорить детали и уладить формальности. "Эвертон" должен подтвердить назначение Лэмпарда на следующей неделе, в срок до субботнего матча 4-го раунда Кубка Англии против "Брентфорда".



43-летний англичанин находится без работы чуть более года — столько времени прошло с момента его увольнения из "Челси", где он продержался полтора сезона, перед этим проведя сезон в "Дерби".