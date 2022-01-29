"Вест Хэм" попытается купить Рафинью
"Вест Хэм" готов попытаться приобрести вингера "Лидса" Рафинью до закрытия зимнего трансферного окна.
Прямо сейчас "Вест Хэм" находится всего в одном очке от топ-4 Премьер-Лиги и готовится к старту в плей-офф Лиги Европы.
Команде Дэвида Мойеса совершенно не помешала бы свежая кровь на вторую половину сезона, особенно в атакующей линии, но пока лондонцы остаются без усиления.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" сделал Рафинью своей приоритетной целью на остаток января и вскоре должен выдвинуть предложение о покупке.
Долгое время претендентом номер один на Рафинью считался "Ливерпуль", однако "красные", судя по всему, решили потратиться на Луиса Диаса из "Порту" вместо 25-летнего бразильца.
29.01.2022 00:05
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