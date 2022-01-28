Влахович достался "Ювентусу"

Душан Влахович "Арсенал" окончательно упустил нападающего Душана Влаховича, который сменил "Фиорентину" на "Ювентус".

Влахович, забивший 20 голов за "Фиорентину" во всех соревнованиях в этом сезоне, вызывал интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги.

Особенно сильно заполучить Душана хотел "Арсенал". По слухам, "канониры" даже выдвинули свое предложение по 22-летнему сербу.

Однако Влахович предпочел продолжить карьеру в "Ювентусе", который теперь заплатит за него 58 миллионов фунтов. Еще 8 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

"Ювентус" — это всегда "Ювентус"... — Daily Mirror приводит ответ агента игрока Дарко Ристича на вопрос, почему его клиент выбрал не "Арсенал".


Метки Арсенал, Влахович, Фиорентина, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 945

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.01.2022 00:29 # tigerpool
    Нынешний юве ненамного лучше нынешнего арсианаля

    (ответить)

  2. gerrard08 28.01.2022 23:47 # gerrard08
    вот же юве любит брать котов в мешке за овер доxуя

    (ответить)

  3. manutd-20champ 28.01.2022 23:40 # manutd-20champ
    естественно, что такое Ювентус, и что такое арсенал

    (ответить)

  4. sexan 28.01.2022 23:29 # sexan
    Пацаны, харэ уже ржать над арсеналом . Жаль влахович отказался, стало быть приссал сразится в лучшей лиге мира. А так всем здоровья... Миксмастеру и гейбою привет.

    (ответить)

  5. high-malvern 28.01.2022 23:28 # high-malvern
    Болельщики Арсенала когда презентация Влаховича?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: