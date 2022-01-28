Влахович достался "Ювентусу"

"Арсенал" окончательно упустил нападающего Душана Влаховича, который сменил "Фиорентину" на "Ювентус".

Влахович, забивший 20 голов за "Фиорентину" во всех соревнованиях в этом сезоне, вызывал интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги.



Особенно сильно заполучить Душана хотел "Арсенал". По слухам, "канониры" даже выдвинули свое предложение по 22-летнему сербу.



Однако Влахович предпочел продолжить карьеру в "Ювентусе", который теперь заплатит за него 58 миллионов фунтов. Еще 8 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



"Ювентус" — это всегда "Ювентус"... — Daily Mirror приводит ответ агента игрока Дарко Ристича на вопрос, почему его клиент выбрал не "Арсенал".