Влахович достался "Ювентусу"
"Арсенал" окончательно упустил нападающего Душана Влаховича, который сменил "Фиорентину" на "Ювентус".
Влахович, забивший 20 голов за "Фиорентину" во всех соревнованиях в этом сезоне, вызывал интерес у нескольких клубов Премьер-Лиги.
Особенно сильно заполучить Душана хотел "Арсенал". По слухам, "канониры" даже выдвинули свое предложение по 22-летнему сербу.
Однако Влахович предпочел продолжить карьеру в "Ювентусе", который теперь заплатит за него 58 миллионов фунтов. Еще 8 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
"Ювентус" — это всегда "Ювентус"... — Daily Mirror приводит ответ агента игрока Дарко Ристича на вопрос, почему его клиент выбрал не "Арсенал".
28.01.2022 23:00
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Последние комментарии:
Нынешний юве ненамного лучше нынешнего арсианаля
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вот же юве любит брать котов в мешке за овер доxуя
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естественно, что такое Ювентус, и что такое арсенал
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Пацаны, харэ уже ржать над арсеналом . Жаль влахович отказался, стало быть приссал сразится в лучшей лиге мира. А так всем здоровья... Миксмастеру и гейбою привет.
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Болельщики Арсенала когда презентация Влаховича?
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