Томас Франк оштрафован на 8 тысяч фунтов
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк был оштрафован FA на 8 тысяч фунтов за свое удаление в матче против "Вулверхэмптона".
В прошлую субботу "Брентфорд" потерпел домашнее поражение от "волков" со счетом 1:2, и после финального свистка Франк пошел выяснять отношения с рефери Питером Бэнксом.
Поведение Франка и произнесенные им в адрес арбитра слова не понравилось Ассоциации, которая предъявила датскому специалисту соответствующие обвинения.
Томас, чья команда потерпела шесть поражений в семи последних матчах Премьер-Лиги, с этими обвинениями согласился и был подвергнут стандартному штрафу.
28.01.2022 22:00
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