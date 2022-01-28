Томас Франк оштрафован на 8 тысяч фунтов

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк был оштрафован FA на 8 тысяч фунтов за свое удаление в матче против "Вулверхэмптона".

В прошлую субботу "Брентфорд" потерпел домашнее поражение от "волков" со счетом 1:2, и после финального свистка Франк пошел выяснять отношения с рефери Питером Бэнксом.



Поведение Франка и произнесенные им в адрес арбитра слова не понравилось Ассоциации, которая предъявила датскому специалисту соответствующие обвинения.



Томас, чья команда потерпела шесть поражений в семи последних матчах Премьер-Лиги, с этими обвинениями согласился и был подвергнут стандартному штрафу.