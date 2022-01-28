"Ньюкасл" на пороге тройного приобретения

"Ньюкасл" близок к приобретению защитника "Брайтона" Дэна Берна, полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса и нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Гимараэс обещает стать самой крупной покупкой "Ньюкасла" в это трансферное окно. "Сороки" уже полностью согласовали трансфер Бруно стоимостью 40 миллионов фунтов, и сегодня бразилец проходит медобследование у себя на родине.



Что касается Берна, то "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Ньюкасла", однако Дэн, чей контракт истекает в следующем году, дал ясно понять, что хочет перейти в обожаемый им клуб с "Сент-Джеймс Парк", и это делает сделку весьма вероятной.



Также The Telegraph стало известно, что "Ньюкасл" стремительно продвигается в переговорах по Нкетиа, чей контракт с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона.



В идеале "сороки" еще хотели бы арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, однако этой сделки не будет, если "красные дьяволы" не поумерят своих запросы.