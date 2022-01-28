"Ньюкасл" на пороге тройного приобретения

Эдди Нкетиа "Ньюкасл" близок к приобретению защитника "Брайтона" Дэна Берна, полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса и нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Гимараэс обещает стать самой крупной покупкой "Ньюкасла" в это трансферное окно. "Сороки" уже полностью согласовали трансфер Бруно стоимостью 40 миллионов фунтов, и сегодня бразилец проходит медобследование у себя на родине.

Что касается Берна, то "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Ньюкасла", однако Дэн, чей контракт истекает в следующем году, дал ясно понять, что хочет перейти в обожаемый им клуб с "Сент-Джеймс Парк", и это делает сделку весьма вероятной.

Также The Telegraph стало известно, что "Ньюкасл" стремительно продвигается в переговорах по Нкетиа, чей контракт с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона.

В идеале "сороки" еще хотели бы арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, однако этой сделки не будет, если "красные дьяволы" не поумерят своих запросы.


Метки Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 21:00

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  1. keane16 28.01.2022 22:26 # keane16
    Напоминает это все первые приобретения шити под шейхами. Именно десяток дерьма....подстать клубу

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  2. aliluya-nn 28.01.2022 21:34 # aliluya-nn
    С кем Арсенал будет доигрывать этот сезон не понятно ..вместо того, чтобы усиливаться - распродают всю скамейку

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  3. electric 28.01.2022 21:19 # electric
    Тройное проникновение в саудитов)
    Изи бризи

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