Энди Кэрролл присоединился к "Вест Бромвичу"
Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл заключил контракт с "Вест Бромвичем" из Чемпионшипа до конца сезона.
Ранее в этом месяце истек двухмесячный контракт Кэрролла с "Редингом", где Энди неплохо себя проявил, забив два гола в восьми матчах.
Ходили слухи, что Кэрролл может перейти в "Бернли" на место покинувшего клуб Криса Вуда, однако 33-летний англичанин остается в Чемпионшипе.
Контракт экс-игрока "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" с занимающим место в зоне плей-офф "Вест Бромвичем" рассчитан до конца сезона.
Дебютировать за "дроздов" Кэрролл сможет уже в матче против "Миллуолла" в субботу.
28.01.2022 20:00
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