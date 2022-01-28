Энди Кэрролл присоединился к "Вест Бромвичу"

Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл заключил контракт с "Вест Бромвичем" из Чемпионшипа до конца сезона.

Ранее в этом месяце истек двухмесячный контракт Кэрролла с "Редингом", где Энди неплохо себя проявил, забив два гола в восьми матчах.



Ходили слухи, что Кэрролл может перейти в "Бернли" на место покинувшего клуб Криса Вуда, однако 33-летний англичанин остается в Чемпионшипе.



Контракт экс-игрока "Ньюкасла", "Ливерпуля" и "Вест Хэма" с занимающим место в зоне плей-офф "Вест Бромвичем" рассчитан до конца сезона.



Дебютировать за "дроздов" Кэрролл сможет уже в матче против "Миллуолла" в субботу.