УЕФА дисквалифицировал Уолкера на три матча

УЕФА подверг крайнего защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера дисквалификации на три матча.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания дисциплинарной комиссии УЕФА в минувший вторник, сообщает Daily Mail.



Расширенная дисквалификация является наказанием для Уолкера за его удаление в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в начале декабря.



Досрочно обеспечив себе первое место в квартете, "Сити" потерпел поражение 2:1 в Лейпциге, причем тот матч заканчивал вдесятером — Кайл получил прямую красную карточку за то, что в безобидной ситуации умышленно пнул сзади нападающего соперника Андре Силву.



Таким образом, 31-летний англичанин пропустит оба матча 1/8 финала против "Спортинга", а также первую встречу в четвертьфинале, если "горожане" туда, конечно, попадут.



