УЕФА дисквалифицировал Уолкера на три матча
УЕФА подверг крайнего защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера дисквалификации на три матча.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания дисциплинарной комиссии УЕФА в минувший вторник, сообщает Daily Mail.
Расширенная дисквалификация является наказанием для Уолкера за его удаление в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в начале декабря.
Досрочно обеспечив себе первое место в квартете, "Сити" потерпел поражение 2:1 в Лейпциге, причем тот матч заканчивал вдесятером — Кайл получил прямую красную карточку за то, что в безобидной ситуации умышленно пнул сзади нападающего соперника Андре Силву.
Таким образом, 31-летний англичанин пропустит оба матча 1/8 финала против "Спортинга", а также первую встречу в четвертьфинале, если "горожане" туда, конечно, попадут.
28.01.2022 19:00
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Ну что за животное
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Свободу Кайлу Уокеру!
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крыса
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БАРОНЕССА наказана!
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Типичный крыса скам сиси
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если "горожане" туда, конечно, попадут.
у вас сомнения?))
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КОРОЛЬ!!!
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Уокер просто охуéнен))
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