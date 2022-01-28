УЕФА дисквалифицировал Уолкера на три матча

Кайл Уолкер УЕФА подверг крайнего защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера дисквалификации на три матча.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания дисциплинарной комиссии УЕФА в минувший вторник, сообщает Daily Mail.

Расширенная дисквалификация является наказанием для Уолкера за его удаление в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в начале декабря.

Досрочно обеспечив себе первое место в квартете, "Сити" потерпел поражение 2:1 в Лейпциге, причем тот матч заканчивал вдесятером — Кайл получил прямую красную карточку за то, что в безобидной ситуации умышленно пнул сзади нападающего соперника Андре Силву.

Таким образом, 31-летний англичанин пропустит оба матча 1/8 финала против "Спортинга", а также первую встречу в четвертьфинале, если "горожане" туда, конечно, попадут.


Метки дисквалификации, Манчестер Сити, УЕФА, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1582

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  1. gerrard08 28.01.2022 20:31 # gerrard08
    Ну что за животное

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  2. superglor 28.01.2022 20:27 # superglor
    Свободу Кайлу Уокеру!

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  3. b84 28.01.2022 19:41 # b84
    крыса

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  4. electric 28.01.2022 19:35 # electric
    БАРОНЕССА наказана!

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  5. chr1s8rown 28.01.2022 19:21 # chr1s8rown
    Типичный крыса скам сиси

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  6. kunaguero16 28.01.2022 19:14 # kunaguero16
    если "горожане" туда, конечно, попадут.

    у вас сомнения?))

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  7. englandonelove 28.01.2022 19:10 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  8. beautiful-lie 28.01.2022 19:03 # beautiful-lie
    Уокер просто оху&#233;нен))

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