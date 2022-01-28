"Тоттенхэм" договаривается по Кулусевски

"Тоттенхэм" ведет переговоры насчет вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" проиграл сражение "Барселоне" за Адаму Траоре, а теперь оказался обставлен "Ливерпулем" в борьбе за Луиса Диаса.



Однако главный тренер "шпор" Антонио Конте все еще может получить усиление фланговой игры до закрытия зимнего трансферного окна.



По информации The Athletic, "Тоттенхэм" договаривается насчет аренды Кулусевски с опцией или обязательством по выкупу.



В этом сезоне 21-летний швед принял участие в 20 матчах Серии А за "Ювентус", но только на половину из них выходил в стартовом составе, а все 90 минут провел лишь трижды.