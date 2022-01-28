Руни отказался от собеседования в "Эвертоне"

Уэйн Руни Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни заявил, что отказался от собеседования в "Эвертоне".

Сегодня в Лондоне "Эвертон" проводит решающий раунд собеседований с тремя потенциальными кандидатами на вакантную должность главного тренера.

Отсутствие Руни, воспитанника "ирисок", в кампании Фрэнка Лэмпарда, Витора Перейры и Данкана Фергюсона вызывало у болельщиков вопросы, однако теперь все встало на свои места.

"Эвертон" обратился к моему агенту и пригласил меня на собеседование насчет вакантной позиции, но я отказался".

"Убежден, однажды я буду тренировать в Премьер-Лиге, и я на 100 процентов готов к этому. Если это случится в "Эвертоне", то это было бы абсолютно замечательно. Однако у меня есть работа здесь, в "Дерби", и это важная работа для меня".

"Конечно, это (отказ от собеседования в "Эвертоне") было очень сложное решение для меня", — цитирует Руни Sky Sports.


Метки Дерби, Руни, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 839

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Последние комментарии:




  1. gameboy 28.01.2022 18:23 # gameboy
    хуже пидорасом из Ливерпуля есть пидорасы только из Эвертона

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  2. yaxaaabalya 28.01.2022 18:04 # yaxaaabalya
    вот он,лучший.

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  3. sausage 28.01.2022 17:50 # sausage
    Ну красавец, чё.

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  4. qwerd 28.01.2022 17:50 # qwerd
    Мужик, не бросил коллектив в беде ради мечты

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  5. apl-nash 28.01.2022 17:34 # apl-nash
    Испугался двоечник

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