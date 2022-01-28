Руни отказался от собеседования в "Эвертоне"
Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни заявил, что отказался от собеседования в "Эвертоне".
Сегодня в Лондоне "Эвертон" проводит решающий раунд собеседований с тремя потенциальными кандидатами на вакантную должность главного тренера.
Отсутствие Руни, воспитанника "ирисок", в кампании Фрэнка Лэмпарда, Витора Перейры и Данкана Фергюсона вызывало у болельщиков вопросы, однако теперь все встало на свои места.
"Эвертон" обратился к моему агенту и пригласил меня на собеседование насчет вакантной позиции, но я отказался".
"Убежден, однажды я буду тренировать в Премьер-Лиге, и я на 100 процентов готов к этому. Если это случится в "Эвертоне", то это было бы абсолютно замечательно. Однако у меня есть работа здесь, в "Дерби", и это важная работа для меня".
"Конечно, это (отказ от собеседования в "Эвертоне") было очень сложное решение для меня", — цитирует Руни Sky Sports.
28.01.2022 17:00
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