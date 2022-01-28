"Барселона" и "Ювентус" ведут переговоры с "Арсеналом" по Обамеянгу

"Барселона" и "Ювентус" официально обратились к "Арсеналу" насчет аренды нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга до конца сезона.

Будущее Обамеянга в "Арсенале" было поставлено под большой вопрос после того, как в начале декабря Пьер-Эмерик лишился капитанской повязки за "нарушение дисциплины".



"Канониры" с самого начала были открыты к расставанию с Обамеянгом в январе, однако зарплата 32-летнего габонца в 350 тысяч фунтов в неделю охладила пыл большинства заинтересованных клубов.



Тем не менее, кое-какие варианты избавиться от Обамеянга появились у "Арсенала" под конец трансферного окна. И если от переезда в Саудовскую Аравию Пьер-Эмерик отказался самостоятельно, то теперь "канонирам" поступили два предложения, которые могут устроить все стороны.



Как сообщает The Athletic, оба европейских гиганта хотят арендовать Обамеянга до конца сезона, и в данный момент переговоры продолжаются.



Основной фокус переговоров на том, какую часть от зарплаты Пьер-Эмерика "Барселона" и "Ювентус" готовы взять на себя.