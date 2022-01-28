Предложение "Виллы" по Бентакуру отклонено

"Ювентус" отклонил предложение "Астон Виллы" в 20.5 млн. фунтов о покупке полузащитника Родриго Бентакура.

Как сообщает Sky Sports, это было стартовое предложение "Виллы". Бирмингемский клуб выразил готовность заплатить 16.5 млн. фунтов и еще 4 млн. фунтов бонусами.



"Ювентус" хочет за Бентакура 21 млн. фунтов — разногласия двух клубов не так велики, и есть все шансы, что компромисс будет достигнут до трансферного дедлайна в понедельник.



"Ювентус" требует больше денег, потому что 30 процентами от вырученной суммы должен будет поделиться с бывшим клубом Бентакура "Бокой Хуниорс".



В этом сезоне 24-летний уругваец провел 26 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, включая 13 выходов в стартовом составе в Серии А.