Дибала может стать целью для "Юнайтед" летом

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вновь может стать трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" в случае назначения Маурисио Почеттино главным тренером "красных дьяволов".

Manchester Evening News называет Почеттино "явным фаворитом" на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед", утверждая, что аргентинский специалист не чувствует себя счастливым в ПСЖ.



Если Почеттино действительно перейдет к "дьяволам", на радаре у которых он находится с 2018 года, то к Маурисио может присоединиться его соотечественник Дибала, чей контракт в Турине как раз истекает в конце сезона.



"Юнайтед" как раз находится в поисках креативного форварда, ведь Эдинсон Кавани должен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, а долгосрочное будущее Антони Мартиаля, едва отбывшего в аренду в "Севилью", вызывает большие вопросы.



В 2019 году Дибала уже был близок к переходу в "Юнайтед". Кроме того, известно, что Почеттино пытался заполучить Пауло в период своей работы в "Тоттенхэме".



Добавим, 28-летний аргентинец забил 10 голов за "Ювентус" в Серии А и Лиге Чемпионов в этом сезоне.