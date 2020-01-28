Лингард открыт к переходу в зарубежный клуб

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может отправиться за рубеж, если ему не удастся сменить клуб в январе.

Лингард по-прежнему хочет покинуть "Юнайтед" в зимнее трансферное окно, но надежда на это тает с каждым днем.



Как сообщает Manchester Evening News, изначально приоритетом Джесси был переезд в Лондон, однако "красные дьяволы" отклонили запросы "Тоттенхэма" и "Вест Хэма", своих прямых конкурентов в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Лингард даже был готов отправиться в "Ньюкасл", однако "Юнайтед" озвучил неадекватные требования насчет аренды 29-летнего игрока сборной Англии.



По информации Daily Mirror, "дьяволы" испытывают страх от того, что Лингард, которого они игнорировали в первой половине сезона, может заиграть в другом клубе в случае своего ухода в аренду в январе.



Если Лингарду все же придется задержаться в "Юнайтед" до конца сезона, то Джесси будет готов рассмотреть предложения и из-за пределов Премьер-Лиги.



Желание подписать Лингарда свободным агентом грядущим летом уже выразил "Ювентус".