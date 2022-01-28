Дуглас Луис встречается с одноклубницей

Алиша Леманн Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис объявил, что теперь состоит в отношениях с игроком женской команды бирмингемцев Алишей Леманн.

На текущей неделе бразилец Луис и швейцарка Леманн опубликовали в социальных сетях одинаковую фотографию. Подпись к снимку гласит: "Я люблю тебя".

23-летняя Леманн, которая раньше была лесбиянкой, а ныне идентифицирует себя бисексуалкой, присоединилась к "Вилле" только прошлым летом и выступает на позиции форварда.

Отношения с Алишей, которая прежде встречалась со своей партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн, являются еще одной причиной для Луиса остаться в "Вилле", которая ранее в январе отклонила предложение неназванного клуба в 30 миллионов фунтов.

Дуглас Луис и Алиша Леманн


Метки Астон Вилла, Луис

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 28.01.2022 12:12 # alexomck
    чот ее перекосила от счастья - на второй фотке

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  2. mancunia-planet 28.01.2022 12:03 # mancunia-planet
    Ёбаный запад со своей демонократией.

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  3. felix-the-cat 28.01.2022 12:03 # felix-the-cat
    Ебать у неё ебало уродское такое же как и у всех пенсов

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  4. iamwin1 28.01.2022 12:02 # iamwin1
    Новость которую мы заслужили, михуйло опять про*бался

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  5. gameboy 28.01.2022 12:00 # gameboy
    ребенок будет пидорасом сто процентов, и сразу за Ливерпуль болеть будет

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