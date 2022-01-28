Дуглас Луис встречается с одноклубницей

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис объявил, что теперь состоит в отношениях с игроком женской команды бирмингемцев Алишей Леманн.

На текущей неделе бразилец Луис и швейцарка Леманн опубликовали в социальных сетях одинаковую фотографию. Подпись к снимку гласит: "Я люблю тебя".



23-летняя Леманн, которая раньше была лесбиянкой, а ныне идентифицирует себя бисексуалкой, присоединилась к "Вилле" только прошлым летом и выступает на позиции форварда.



Отношения с Алишей, которая прежде встречалась со своей партнершей по сборной Швейцарии Рамоной Бахманн, являются еще одной причиной для Луиса остаться в "Вилле", которая ранее в январе отклонила предложение неназванного клуба в 30 миллионов фунтов.



