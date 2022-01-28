"Ливерпуль" готов перехватить Луиса Диаса

"Ливерпуль" готов вступить в борьбу за вингера "Порту" Луиса Диаса, договориться о приобретении которого сейчас пытается "Тоттенхэм".

На этой неделе "Тоттенхэм" ведет интенсивные переговоры с "Порту", выразив готовность заплатить за Диаса 37.6 млн. фунтов, а еще 8.4 млн. фунтов предусмотреть в виде бонусов.



При этом предложение "шпор" не дотягивает до 50.2 млн. фунтов, в которые "Порту" оценивает 25-летнего колумбийца, забившего 16 голов и отдавшего шесть результативных передач в 28 матчах этого сезона.



Кажется, разногласия двух клубов не так велики — гораздо большей проблемой для "Тоттенхэма" может стать интерес к Диасу со стороны "Ливерпуля", против которого Луис дважды сыграл в Лиге Чемпионов в этом сезоне.



И если Sky Sports утверждает, что "Ливерпуль" только задумывается о предложении по Диасу в 45 млн. фунтов, Daily Mirror уверенно сообщает, что "красные" близки к покупке Луиса за 37.5 млн. фунтов плюс 12.5 млн. фунтов в виде бонусов.



По информации Daily Mirror, Диас хочет только в "Ливерпуль" и не рассматривает варианты с другими клубами. Если это окажется правдой, это станет большим ударом по главному тренеру "шпор" Антонио Конте, который ранее упустил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре.