"Ливерпуль" готов перехватить Луиса Диаса

Луис Диас "Ливерпуль" готов вступить в борьбу за вингера "Порту" Луиса Диаса, договориться о приобретении которого сейчас пытается "Тоттенхэм".

На этой неделе "Тоттенхэм" ведет интенсивные переговоры с "Порту", выразив готовность заплатить за Диаса 37.6 млн. фунтов, а еще 8.4 млн. фунтов предусмотреть в виде бонусов.

При этом предложение "шпор" не дотягивает до 50.2 млн. фунтов, в которые "Порту" оценивает 25-летнего колумбийца, забившего 16 голов и отдавшего шесть результативных передач в 28 матчах этого сезона.

Кажется, разногласия двух клубов не так велики — гораздо большей проблемой для "Тоттенхэма" может стать интерес к Диасу со стороны "Ливерпуля", против которого Луис дважды сыграл в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

И если Sky Sports утверждает, что "Ливерпуль" только задумывается о предложении по Диасу в 45 млн. фунтов, Daily Mirror уверенно сообщает, что "красные" близки к покупке Луиса за 37.5 млн. фунтов плюс 12.5 млн. фунтов в виде бонусов.

По информации Daily Mirror, Диас хочет только в "Ливерпуль" и не рассматривает варианты с другими клубами. Если это окажется правдой, это станет большим ударом по главному тренеру "шпор" Антонио Конте, который ранее упустил вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре.


Метки Диас, Ливерпуль, Порту, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 28.01.2022 12:30 # shakur
    Маруланда!

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  2. sausage 28.01.2022 12:19 # sausage
    На замену Салаху норм было бы, бодрый парняга, но он левого вингера играет в основном. Хотя Клопп конечно может и переквалифицировать его.

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  3. bangladesh 28.01.2022 11:22 # bangladesh
    Кто это? Чем славится?

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  4. tursa 28.01.2022 11:20 # tursa
    и что он норм? на замену великому ориги пойдет?

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  5. mixmaster 28.01.2022 11:15 # mixmaster
    че, когда контекс свалит? летом или уже сейчас?))

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  6. meshuggah 28.01.2022 11:08 # meshuggah
    подзалупники могут только хyй перехватить

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