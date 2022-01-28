Холанд признался, что следит за игрой Варди

Бомбардир дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признался, что следит за игрой нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Забив 16 голов в 14 матчах этого сезона Бундеслиги, Холанд не останавливается на достигнутом и продолжает оттачивать свою игру.



21-летний норвежец вдохновляется различными игроками, включая Варди, которого в одном компоненте он даже считает лучшим в мире.



"Я не изучаю, но слежу за многими игроками".



"Возьмем для примера ситуацию, когда мяч находится у 10-го номера, а его партнер совершает рывок за спиной центрального защитника. В этом Джейми Варди, возможно, лучше всех в мире, поэтому я много смотрю, как точно он это делает".



"Таков я. Я всегда много смотрел футбол. И до сих пор это делаю. Когда мы играем в субботу, я возвращаюсь домой и в воскресенье смотрю футбол весь день. Мне всегда очень нравился футбол", — сообщил Холанд Sky Sports.