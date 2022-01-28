Триппьер объяснил, почему не перешел в "Юнайтед"

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер объяснил, почему не перешел в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Выиграв с "Атлетико" титул Ла Лиги и добравшись со сборной Англии до финала Евро-2020, Триппьер был готов вернуться на родину в летнее трансферное окно. Киран подтверждает, что "Юнайтед" очень хотел его купить.



Однако в то время "Атлетико" потребовал за Триппьера 40 миллионов евро (33 млн. фунтов), после чего интерес "красных дьяволов" угас.



"После Евро существовал очень сильный интерес (со стороны МЮ). Я должен быть осторожен в своих высказываниях, потому что не хочу проблем, но да, интерес был. Мы вели переговоры, однако "Атлетико" затребовал всю сумму отступных, а это было чересчур много денег за 30-летнего игрока".



"Поэтому я понимаю, почему "Манчестер Юнайтед" не сделал этого. Были и другие заинтересованные клубы. Как бы то ни было, теперь это в прошлом, и я не переживаю насчет этого", — сообщил Триппьер The Athletic.