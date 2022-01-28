Сегодня "Эвертон" выберет себе главного тренера

В пятницу "Эвертон" проведет финальный раунд переговоров с тремя оставшимися кандидатами на должность главного тренера.

По информации Sky Sports, фаворитом на место уволенного Рафаэля Бенитеса остается бывший наставник "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард, однако "ириски" не сбрасывают со счетов Витора Перейру и Данкана Фергюсона.



В пятницу владелец "Эвертона" Фархад Мошири прилетит в Лондон, чтобы лично встретиться со всеми тремя специалистами и, наконец, сделать свой выбор.



В прошлом "ириски" уже дважды рассматривали кандидатуру Перейры, но в 2013 году Витора опередил Роберто Мартинес, а в 2018 — Марку Силва.



Что касается Фергюсона, то он стал временным тренером после увольнения Бенитеса, у которого он трудился ассистентом. Данкан обладает отличной репутацией в клубе и среди игроков, но его тренерский опыт крайне скуден.



Возглавляющий "Дерби" Уэйн Руни не был приглашен на встречу в Лондон, вопреки слухам.