Сегодня "Эвертон" выберет себе главного тренера

Трое тренеров В пятницу "Эвертон" проведет финальный раунд переговоров с тремя оставшимися кандидатами на должность главного тренера.

По информации Sky Sports, фаворитом на место уволенного Рафаэля Бенитеса остается бывший наставник "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард, однако "ириски" не сбрасывают со счетов Витора Перейру и Данкана Фергюсона.

В пятницу владелец "Эвертона" Фархад Мошири прилетит в Лондон, чтобы лично встретиться со всеми тремя специалистами и, наконец, сделать свой выбор.

В прошлом "ириски" уже дважды рассматривали кандидатуру Перейры, но в 2013 году Витора опередил Роберто Мартинес, а в 2018 — Марку Силва.

Что касается Фергюсона, то он стал временным тренером после увольнения Бенитеса, у которого он трудился ассистентом. Данкан обладает отличной репутацией в клубе и среди игроков, но его тренерский опыт крайне скуден.

Возглавляющий "Дерби" Уэйн Руни не был приглашен на встречу в Лондон, вопреки слухам.


Метки Лэмпард, Перейра, тренеры, Фергюсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 388

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 28.01.2022 08:23 # largo-winch
    приезжает как-то Лемпёс к портовым хуесосам, а там за своего приняли...

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  2. mrjingles 28.01.2022 08:13 # mrjingles
    Запускает пинс диспетчер задач, а там - задачи Эвертона.

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  3. mrjingles 28.01.2022 08:10 # mrjingles
    Заходит пинс в диспетчерскую, а там - сердце манчестер сити.

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  4. tursa 28.01.2022 08:08 # tursa
    Ну и выбор конечно, до чего довел клуб мошири

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