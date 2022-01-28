Мончи подтвердил, что "Севилья" не продаст Карлоса в "Ньюкасл"
Спортивный директор "Севильи" Мончи подтвердил, что защитник Диего Карлос не перейдет в "Ньюкасл" или какой-либо другой клуб в январе.
Ранее в этом месяце "Ньюкасл" предложил около 30 миллионов фунтов за Карлоса, однако преследующая "Реал" в Ла Лиге "Севилья" решила, что не может лишиться ключевого игрока в разгар сезона.
Мончи намекает, что "Севилья" будет готова обсудить уход 28-летнего бразильца, когда закончится сезон.
"Наше руководство, наш менеджмент чувствовали, что этого (предложения "Ньюкасла") недостаточно".
"Возможно, это было неподходящее время. В январе сложно найти замену игроку вроде Диего Карлосу, у тебя очень мало времени".
"Поэтому, если бы это предложение поступило или поступит летом, могло бы быть по-другому".
"Это было очень хорошее, очень приличное предложение, которое поступило не в самое лучшее время".
"Я разговаривал с ним этим утром, и он счастлив, потому что в конце концов он остается в клубе, который очень хочет обладать им".
"Будь он зол, он мог бы поменять свое мнение, но нет — он выглядел весьма счастливым", — цитирует Мончи BBC.
28.01.2022 07:00
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