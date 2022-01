Светская хроника за пятницу

"Ювентус" хочет купить Жоржиньо в конце сезона. Гранит Джака может уйти в "Рому". "Манчестер Юнайтед" чаще всех в Европе зарабатывает пенальти. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Ювентус" хочет купить Жоржиньо из "Челси" или Френки Де Йонга из "Барселоны" в конце сезона. (La Gazzetta dello Sport)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Челси" Рубене Лофтус-Чике, но главный тренер "синих" Томас Тухель не собирается отпускать игрока. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" уверен, что отразит интерес "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" к своему полузащитнику Рубену Невешу. (The Sun)



"Ювентус" опередил "Арсенал" в борьбе за Душана Влаховича и теперь заплатит "Фиорентине" 62.4 млн. фунтов за сербского нападающего. (Daily Mail)



"Арсенал" согласовал покупку голкипера "Нью-Инглэнд Революшн" и сборной США Мэтта Тернера. (The Athletic)



"Рома" может возобновить интерес к полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке в оставшиеся дни января. (The Telegraph)



"Арсенал" не сможет купить в январе вингера ПСВ Коди Гакпо, который заключил новый контракт со своим клубом. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" надеется совершить хотя бы одно приобретение до закрытия трансферного окна и сейчас предлагает до 46 млн. фунтов за вингера "Порту" Луиса Диаса. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" согласовал стоимость Диаса в размере 48 млн. фунтов, однако сделка может сорваться из-за конфликта игрока с агентом Жорже Мендешем. (The Sun)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле отказал "Эвертону" с "Валенсией" и хочет только в ПСЖ. (Evening Standard)



"Челси", "Ньюкасл" и "Барселона" хотят защитника Никласа Зюле, который покидает "Баварию" свободным агентом в конце сезона. (Daily Mail)



"Ньюкасл" завершил приобретение полузащитника "Лиона" Бруно Гимараэса за 30 млн. фунтов. (talkSPORT)



Предложение "Астон Виллы" в 25 млн. фунтов о покупке полузащитника "Брайтона" Ива Биссума было отклонено. (The Telegraph)



Защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш может перейти в "Атлетико" на замену Кирану Триппьеру. (The Sun)



Крайний защитник "Астон Виллы" Эшли Янг отказался от перехода в "Ньюкасл". (Daily Mirror)



"Астон Вилла", "Эвертон" и "Лестер" наблюдают за вингером "Юнайтед" Джесси Лингардом. (Manchester Evening News)



"Аталанта" следит за нападающим "Ливерпуля" Дивоком Ориги на случай ухода Дувана Сапаты в "Ньюкасл". (Sky Sports)



"Эвертон", "Лидс" и "Вулверхэмптон" заинтересованы в нападающем "Челси" Армандо Бройе, который сейчас находится в аренде в "Саутгемптоне". (TEAMtalk)



"Бернли" договаривается о покупке нападающего "Вольфсбурга" Ваута Вегхорста за 12 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Полузащитники "Эвертона" Абдулай Дукуре и Фабиан Дельф пропустят месяц с травмами. (Sky Sports)



Из-за коронавируса игровая практика футболистов не старше 23 лет в Премьер-Лиге выросла на 50 процентов в прошлом сезоне. (Daily Mail)



Футбольная Лига дала "Дерби" еще месяц, чтобы обрести владельца, иначе клуб будет ликвидирован. (Sky Sports)



Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Карима Бензема в качестве трех лучших игроков в мире. (talkSPORT)



Со старта сезона 2018/19 "Юнайтед" чаще всех в топ-5 европейских лиг зарабатывает пенальти — по одному каждые 299 минут. (Duncan Castles)