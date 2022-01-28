"Ливерпуль" отклонил запросы "Лидса" и "Монако" насчет Минамино

"Ливерпуль" отклонил запросы "Лидса" и "Монако" насчет вингера Такуми Минамино.

Минамино присоединился к "Ливерпулю" два года назад, но до сих пор остается для главного тренера Юргена Клоппа исключительно игроком ротации.



В этом сезоне Такуми провел 18 матчей за "красных" и забил шесть голов, включая четыре в Кубке Лиги. Однако из этих 18 матчей 27-летний японец лишь на шесть выходил в стартовом составе.



Тем не менее, на запросы "Лидса" и "Монако" насчет доступности Минамино для трансфера "Ливерпуль" ответил отказом, сообщает BBC. Клопп не собирается отпускать экс-игрока "Ред Булл" в январе.