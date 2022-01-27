Чемберс сменил "Арсенал" на "Астон Виллу"

"Арсенал" продал своего защитника Калума Чемберса в "Астон Виллу". Сумма сделки не разглашается.

Чемберс выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Саутгемптона" за 16 миллионов фунтов в июле 2014. С тех пор Калум провел 122 матча за "канониров" во всех соревнованиях, выиграв Суперкубок Англии в 2014 и Кубок Англии год спустя.



В этом сезоне 27-летний англичанин провел только два матча за "Арсенал" в рамках Премьер-Лиги, что и подтолкнуло его к смене клуба.



С "Астон Виллой" Чемберс, способный сыграть центрального защитника и правого защитника, заключил контракт до 2025 года.



"Это огромный клуб, и в данный момент они набрали хороший ход. Это очень интересное место, как кажется снаружи. Здесь кое-что происходит, и клуб определенно движется в правильном направлении".



"Я без колебаний согласился на переход в этот замечательный клуб. Это был правильный шаг для меня", — сообщил Чемберс Villa TV.