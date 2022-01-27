Бергкамп пытается пристроить Ван де Бека в "Пэлас"

Легенда "Арсенала" Деннис Бергкамп инициировал переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" насчет перехода полузащитника "красных дьяволов" Донни Ван де Бека к "орлам".

Как известно, дочь Бергкампа Естель встречается с Ван де Беком, и сейчас пара ждет своего первенца. Кроме того, Бергкамп прекрасно знаком с главным тренером "Пэлас" Патриком Виейра, с которым они вместе блистали в составе "Арсенала".



Пользуясь своими связями, сейчас Бергкамп пытается вызволить Ван де Бека из "Юнайтед", где Донни отметился только восемью появлениями на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, "дьяволы" открыты к ходу Ван де Бека в аренду с полным покрытием арендатором зарплаты — но без опции или обязательства по выкупу, потому что на "Олд Траффорд" по-прежнему рассчитывают на игрока, который стоил им 40 миллионов фунтов.



Переговоры насчет Ван де Бека также ведет "Валенсия", однако зарплата 24-летнего голландца может оказаться чересчур большой для клуба Ла Лиги.