"Астон Вилла" отказалась продать Луиса за 30 млн. фунтов

Ранее в январе "Астон Вилла" отклонила предложение в 30 миллионов фунтов от неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке полузащитника Дугласа Луиса.

По информации The Telegraph, Луис находится на радаре у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, однако указанное предложение по 23-летнему бразильцу сделали не "канониры".



"Вилла" немедленно ответила отказом и не собирается продавать Луиса в это трансферное окно. Более того, амбициозный бирмингемский клуб планирует предложить Дугласу новый контракт на улучшенных условиях.



Столь решительная позиция "Виллы" означает, что Луис обещает стать очередным полузащитником, которого не удалось заполучить "Арсеналу". Ранее в этом месяце "канониры" не смогли подписать Артура Мело из "Ювентуса" и Бруно Гимараэса из "Лиона".



Добавим, сами "вилланы" приобрели Луиса у "Манчестер Сити" за 15 млн. фунтов в июле 2019. Дуглас выходил в стартовом составе на все девять последних матчей команды Стивена Джеррарда.