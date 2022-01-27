"Юнайтед" отправил Диалло в "Рейнджерс"

Амад Диалло "Манчестер Юнайтед" отправил вингера Амада Диалло в аренду в "Рейнджерс" до конца сезона.

За год в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 37.2 млн. фунтов Диалло сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и забил один гол.

Согласно слухам, обеспечить Амада игровой практикой были готовы четыре клуба английской Премьер-Лиги, однако "красные дьяволы" решили отправить юношу к чемпионам шотландской Премьер-Лиги.

Арендное соглашение с "Рейнджерс" не предусматривает опции или обязательства по выкупу, потому что в "Юнайтед" по-прежнему возлагают большие надежды на 19-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.

Дебютировать за команду Джованни Ван Бронхорста Диалло сможет уже в ближайшую субботу против "Росс Каунти".


Метки аренда, Диалло, Манчестер Юнайтед, Рейнджерс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 543

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 27.01.2022 21:31 # mancunia-planet
    Деньги на ветер

    (ответить)

  2. sausage 27.01.2022 20:15 # sausage
    В ссылку. Норм кинули парнягу, из солнечной Италии в хмурый серый Глазго в говночемп.

    (ответить)

  3. superglor 27.01.2022 20:02 # superglor
    Подкоптился на фото.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: