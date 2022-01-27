"Юнайтед" отправил Диалло в "Рейнджерс"

"Манчестер Юнайтед" отправил вингера Амада Диалло в аренду в "Рейнджерс" до конца сезона.

За год в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 37.2 млн. фунтов Диалло сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и забил один гол.



Согласно слухам, обеспечить Амада игровой практикой были готовы четыре клуба английской Премьер-Лиги, однако "красные дьяволы" решили отправить юношу к чемпионам шотландской Премьер-Лиги.



Арендное соглашение с "Рейнджерс" не предусматривает опции или обязательства по выкупу, потому что в "Юнайтед" по-прежнему возлагают большие надежды на 19-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



Дебютировать за команду Джованни Ван Бронхорста Диалло сможет уже в ближайшую субботу против "Росс Каунти".