"Юнайтед" отправил Диалло в "Рейнджерс"
"Манчестер Юнайтед" отправил вингера Амада Диалло в аренду в "Рейнджерс" до конца сезона.
За год в "Юнайтед" после своего перехода из "Аталанты" за 37.2 млн. фунтов Диалло сыграл только девять матчей во всех соревнованиях и забил один гол.
Согласно слухам, обеспечить Амада игровой практикой были готовы четыре клуба английской Премьер-Лиги, однако "красные дьяволы" решили отправить юношу к чемпионам шотландской Премьер-Лиги.
Арендное соглашение с "Рейнджерс" не предусматривает опции или обязательства по выкупу, потому что в "Юнайтед" по-прежнему возлагают большие надежды на 19-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.
Дебютировать за команду Джованни Ван Бронхорста Диалло сможет уже в ближайшую субботу против "Росс Каунти".
27.01.2022 20:00
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