Саа: "Зидан идеально бы подошел "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что "красные дьяволы" должны назначить Зинедина Зидана следующим главным тренером.

В остатке этого сезона "Юнайтед" предстоит определиться с постоянным рулевым, который примет команду из рук временного наставника Ральфа Рангника.



Фаворитами на эту роль принято считать Эрика Тен Хага и Маурисио Почеттино, однако Саа предлагает кандидатуру своего соотечественника.



"Думаю, Зидан идеально бы подошел. Хотя я не знаю, насколько привлекателен "Манчестер Юнайтед" для него. На мой взгляд, Зидан — лучший кандидат".



"При таком тренере, как он, некоторые игроки прибавили бы в уверенности в себе. Посмотрите, чего добился Зидан — не только как игрок, но и на тренерском поприще".



"Также он обладает репутацией тренера, который развивает молодых игроков и помогает некоторым достичь неожиданно высокого уровня".



"Мне очень нравится его профиль, и я думаю, он был бы удивительно хорош в "Юнайтед", — цитирует Саа Manchester Evening News.