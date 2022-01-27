Джеймс вернется к клубному Чемпионату Мира

Крайний защитник "Челси" Рис Джеймс возобновит тренировки в течение пары недель и даже может принять участие в клубном Чемпионате Мира.

Напомним, Джеймс находится вне игры с конца декабря, когда в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (1:1) он получил травму задней поверхности бедра.



Потеря Джеймса, которой предшествовало выбывание из строя играющего на противоположном фланге Бена Чилуэлла, стало большой проблемой для "синих", ведь в своих 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги забил четыре гола и отдал пять результативных передач.



22-летний англичанин пропустил семь последних матчей "Челси", включая четыре в Премьер-Лиге, однако сейчас уже тренируется по индивидуальной программе, а в течение двух ближайших недель вернется в общую группу, сообщает The Athletic.



Джеймс не успевает набрать форму к матчу 4-го раунда Кубка Англии против "Плимута" 5 февраля, но имеет хорошие шансы отправиться с командой Томаса Тухеля на клубный Чемпионат Мира.



Добавим, "Челси" сыграет в полуфинале клубного Чемпионата Мира 9 февраля. Финал пройдет три дня спустя.