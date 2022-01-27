"Челси" предложил 3 млн. фунтов за своего игрока
"Челси" предложил 3 миллиона фунтов "Лиону" за то, чтобы левый защитник Эмерсон Палмери досрочно вернулся на "Стэмфорд Бридж", но в ответ последовал отказ.
В данный момент "Челси" все еще находится в поисках игрока, который смог бы подстраховать 31-летнего Маркоса Алонсо в остатке сезона.
Такой игрок "синим" понадобился ввиду того, что Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и теперь вернется на поле только в следующем сезоне.
Очевидным решением для "Челси" выглядело возвращение Эмерсона, который на этот сезон был отправлен за практикой в "Лион". Однако досрочное прекращение этого арендного соглашения не было заранее предусмотрено.
Как сообщает The Athletic, "синие" даже предложили 3 млн. фунтов за принадлежащего себе игрока, однако "Лион" решил оставить 27-летнего итальянца у себя.
27.01.2022 15:00
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Последние комментарии:
по губам залупенсов)))
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куколси
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Испытываю гордость за Расею матушку! Ваши именно благодаря вам, русичи, и за ваши деньги, еврей может платить 3 млн. за своего же игрока. Слава Расее, Питуну, Абрамовичу, Челси! Горжусь!
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ахахах, Лион- красавцы
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Пусть Янга за 20 лямов подписывают или Коул возобновляет
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))))))))))
будет орно если они отклонят или выбьют побольше
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Ору бизнес карр аххаахахахахахахах
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Ахахаха бизнес кар в деле, может в испании поискать очередного кепу на левый фланг?
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Business car in action.
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