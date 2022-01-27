"Челси" предложил 3 млн. фунтов за своего игрока

Эмерсон Палмери "Челси" предложил 3 миллиона фунтов "Лиону" за то, чтобы левый защитник Эмерсон Палмери досрочно вернулся на "Стэмфорд Бридж", но в ответ последовал отказ.

В данный момент "Челси" все еще находится в поисках игрока, который смог бы подстраховать 31-летнего Маркоса Алонсо в остатке сезона.

Такой игрок "синим" понадобился ввиду того, что Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и теперь вернется на поле только в следующем сезоне.

Очевидным решением для "Челси" выглядело возвращение Эмерсона, который на этот сезон был отправлен за практикой в "Лион". Однако досрочное прекращение этого арендного соглашения не было заранее предусмотрено.

Как сообщает The Athletic, "синие" даже предложили 3 млн. фунтов за принадлежащего себе игрока, однако "Лион" решил оставить 27-летнего итальянца у себя.


Метки Лион, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 997

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Последние комментарии:




  1. gameboy 27.01.2022 16:40 # gameboy
    по губам залупенсов)))

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  2. wilegend 27.01.2022 16:16 # wilegend
    куколси

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  3. explosion 27.01.2022 16:07 # explosion
    Испытываю гордость за Расею матушку! Ваши именно благодаря вам, русичи, и за ваши деньги, еврей может платить 3 млн. за своего же игрока. Слава Расее, Питуну, Абрамовичу, Челси! Горжусь!

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  4. mixmaster 27.01.2022 15:59 # mixmaster
    ахахах, Лион- красавцы

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  5. m777 27.01.2022 15:23 # m777
    Пусть Янга за 20 лямов подписывают или Коул возобновляет

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  6. gerrard08 27.01.2022 15:23 # gerrard08
    ))))))))))
    будет орно если они отклонят или выбьют побольше

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  7. felix-the-cat 27.01.2022 15:12 # felix-the-cat
    Ору бизнес карр аххаахахахахахахах

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  8. tursa 27.01.2022 15:08 # tursa
    Ахахаха бизнес кар в деле, может в испании поискать очередного кепу на левый фланг?

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  9. sexan 27.01.2022 15:07 # sexan
    Business car in action.

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