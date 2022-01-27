"Челси" предложил 3 млн. фунтов за своего игрока

"Челси" предложил 3 миллиона фунтов "Лиону" за то, чтобы левый защитник Эмерсон Палмери досрочно вернулся на "Стэмфорд Бридж", но в ответ последовал отказ.

В данный момент "Челси" все еще находится в поисках игрока, который смог бы подстраховать 31-летнего Маркоса Алонсо в остатке сезона.



Такой игрок "синим" понадобился ввиду того, что Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и теперь вернется на поле только в следующем сезоне.



Очевидным решением для "Челси" выглядело возвращение Эмерсона, который на этот сезон был отправлен за практикой в "Лион". Однако досрочное прекращение этого арендного соглашения не было заранее предусмотрено.



Как сообщает The Athletic, "синие" даже предложили 3 млн. фунтов за принадлежащего себе игрока, однако "Лион" решил оставить 27-летнего итальянца у себя.