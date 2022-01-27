"Астон Вилла" собирается избавиться от Янга

Стивен Джеррард и Эшли Янг "Астон Вилла" собирается избавиться от ветерана Эшли Янга в это трансферное окно.

Прошлым летом Янг вернулся на "Вилла Парк" из "Интера" и с тех пор сыграл 13 матчей, включая шесть при нынешнем главном тренере бирмингемцев Стивене Джеррарде.

Однако "Вилла" решила, что не будет пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце сезона контракта Янга, а Джеррард готов попрощаться с Эшли уже в этом месяце.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в услугах Янга заинтересован его бывший клуб "Уотфорд", но конкуренцию "шершням" в борьбе за 36-летнего англичанина могут составить "Ньюкасл" и "Норвич".

Добавим, ранее в январе Джеррард избавился от защитника Акселя Туанзебе, который, как и Янг, ранее выступал за нелюбимый Стивеном "Манчестер Юнайтед".


Метки Астон Вилла, Янг

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 27.01.2022 14:46 # tursa
    Повезло еще что не прилетело предьявы в расизме

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  2. electric 27.01.2022 14:31 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. gerrard08 27.01.2022 14:25 # gerrard08
    Правильно накуй скам

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  4. mancunia-planet 27.01.2022 14:20 # mancunia-planet
    Янг топарь, ни пизите тут.

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  5. frisby 27.01.2022 14:18 # frisby
    Молодец Стиви! Нахуй на мороз этого черножопого глотателя голубиного гавна.

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  6. largo-winch 27.01.2022 14:02 # largo-winch
    Добавим, ранее в январе Джеррард избавился от защитника Акселя Туанзебе, который, как и Янг, ранее выступал за нелюбимый Стивеном "Манчестер Юнайтед".

    КРАСАВА Стиви, Красава!
    Мочи этих грязных СКАМОВ

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