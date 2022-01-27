"Астон Вилла" собирается избавиться от Янга
"Астон Вилла" собирается избавиться от ветерана Эшли Янга в это трансферное окно.
Прошлым летом Янг вернулся на "Вилла Парк" из "Интера" и с тех пор сыграл 13 матчей, включая шесть при нынешнем главном тренере бирмингемцев Стивене Джеррарде.
Однако "Вилла" решила, что не будет пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце сезона контракта Янга, а Джеррард готов попрощаться с Эшли уже в этом месяце.
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в услугах Янга заинтересован его бывший клуб "Уотфорд", но конкуренцию "шершням" в борьбе за 36-летнего англичанина могут составить "Ньюкасл" и "Норвич".
Добавим, ранее в январе Джеррард избавился от защитника Акселя Туанзебе, который, как и Янг, ранее выступал за нелюбимый Стивеном "Манчестер Юнайтед".
27.01.2022 14:00
Просмотров: 927
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Повезло еще что не прилетело предьявы в расизме
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Правильно накуй скам
(ответить)
Янг топарь, ни пизите тут.
(ответить)
Молодец Стиви! Нахуй на мороз этого черножопого глотателя голубиного гавна.
(ответить)
Добавим, ранее в январе Джеррард избавился от защитника Акселя Туанзебе, который, как и Янг, ранее выступал за нелюбимый Стивеном "Манчестер Юнайтед".
КРАСАВА Стиви, Красава!
Мочи этих грязных СКАМОВ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий