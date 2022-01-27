"Астон Вилла" собирается избавиться от Янга

"Астон Вилла" собирается избавиться от ветерана Эшли Янга в это трансферное окно.

Прошлым летом Янг вернулся на "Вилла Парк" из "Интера" и с тех пор сыграл 13 матчей, включая шесть при нынешнем главном тренере бирмингемцев Стивене Джеррарде.



Однако "Вилла" решила, что не будет пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце сезона контракта Янга, а Джеррард готов попрощаться с Эшли уже в этом месяце.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в услугах Янга заинтересован его бывший клуб "Уотфорд", но конкуренцию "шершням" в борьбе за 36-летнего англичанина могут составить "Ньюкасл" и "Норвич".



Добавим, ранее в январе Джеррард избавился от защитника Акселя Туанзебе, который, как и Янг, ранее выступал за нелюбимый Стивеном "Манчестер Юнайтед".