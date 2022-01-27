Вейналдум успокоил слухи насчет своего возвращения в Премьер-Лигу

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум успокоил слухи, связывающие его с возвращением в Премьер-Лигу.

Согласно слухам, Вейналдум ощущает себя чужаком в раздевалке ПСЖ, куда он перебрался из "Ливерпуля" свободным агентом прошлым летом. Поговаривают, что Джорджиньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу в этом месяце, а "Арсенал" называется одним из возможных направлений.



Однако 31-летний голландец дает понять, что счастлив в Париже, а свои проблемы с закреплением в стартовом составе списывает на адаптацию.



"Моя интеграция проходит хорошо. Я прибыл в новый клуб, новую лигу".



"Каждый день я учусь у своих партнеров по команде и тренерского штаба. Все они очень помогли мне освоиться".



"Мы чуть лучше узнаем друг друга с каждым днем. Также я изучаю французский, это важно для моей интеграции", — сообщил Вейналдум каналу ПСЖ на твиче.