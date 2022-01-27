Вейналдум успокоил слухи насчет своего возвращения в Премьер-Лигу
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум успокоил слухи, связывающие его с возвращением в Премьер-Лигу.
Согласно слухам, Вейналдум ощущает себя чужаком в раздевалке ПСЖ, куда он перебрался из "Ливерпуля" свободным агентом прошлым летом. Поговаривают, что Джорджиньо открыт к возвращению в Премьер-Лигу в этом месяце, а "Арсенал" называется одним из возможных направлений.
Однако 31-летний голландец дает понять, что счастлив в Париже, а свои проблемы с закреплением в стартовом составе списывает на адаптацию.
"Моя интеграция проходит хорошо. Я прибыл в новый клуб, новую лигу".
"Каждый день я учусь у своих партнеров по команде и тренерского штаба. Все они очень помогли мне освоиться".
"Мы чуть лучше узнаем друг друга с каждым днем. Также я изучаю французский, это важно для моей интеграции", — сообщил Вейналдум каналу ПСЖ на твиче.
27.01.2022 12:00
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Да оно и понятно. Больше половины подобных слухов - выдумки, ну или фантазии (как кому удобнее) СМИ на основе каких-то косвенных причин. Вейналдум поучает недостаточно игрового времени - он там несчастлив, болел за Арсенал - собирается перейти туда. Ну и в таком ключе.
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Топчик. Хоть ушел и не очень красиво, но внес свой вклад в успех команды! Успехов ему!
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