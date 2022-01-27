Пулишич недоволен своей ситуацией в "Челси"

Кристиан Пулишич Вингер Кристиан Пулишич признался, что недоволен своей ситуацией в "Челси".

В этом сезоне Пулишич отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.

Однако 23-летний американец недоволен не только дефицитом времени, но и позициями, на которые его ставит главный тренер "синих" Томас Тухель.

"Конечно, в этом году у меня были взлеты и падения. Прямо сейчас моя ситуация не совсем такая, как мне бы того хотелось".

"Когда я приезжаю в сборную, меня спрашивают: "Как твои дела в "Челси"? Как то? Как это?" Это тяжело".

"Временами я сильно переживаю, но я всегда с радостью приезжаю в сборную. Я наслаждаюсь игрой с этими парнями и в футбол в целом".

"Это тяжело. Я не всегда играю на желаемых позициях. Однако быть универсальным игроком, играть на всех позициях и демонстрировать различные сильные стороны — это хорошее качество".

"Я многому научился, и в следующих матчах я надеюсь получить место, на котором чувствую себя более комфортно", — сообщил Пулишич NBC Sports.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 11:00

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  1. vals1702 27.01.2022 11:14 # vals1702
    время двигаться дальше

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  2. chop 27.01.2022 11:07 # chop
    Пулишич, Палисик, Пулисик, Палишич как правильно будет абисните уже тут?

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