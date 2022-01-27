Пулишич недоволен своей ситуацией в "Челси"

Вингер Кристиан Пулишич признался, что недоволен своей ситуацией в "Челси".

В этом сезоне Пулишич отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



Однако 23-летний американец недоволен не только дефицитом времени, но и позициями, на которые его ставит главный тренер "синих" Томас Тухель.



"Конечно, в этом году у меня были взлеты и падения. Прямо сейчас моя ситуация не совсем такая, как мне бы того хотелось".



"Когда я приезжаю в сборную, меня спрашивают: "Как твои дела в "Челси"? Как то? Как это?" Это тяжело".



"Временами я сильно переживаю, но я всегда с радостью приезжаю в сборную. Я наслаждаюсь игрой с этими парнями и в футбол в целом".



"Это тяжело. Я не всегда играю на желаемых позициях. Однако быть универсальным игроком, играть на всех позициях и демонстрировать различные сильные стороны — это хорошее качество".



"Я многому научился, и в следующих матчах я надеюсь получить место, на котором чувствую себя более комфортно", — сообщил Пулишич NBC Sports.