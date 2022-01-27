"Барселона" уверена в подписании Аспиликуэты

"Барселона" уверена в подписании защитника "Челси" Сесара Аспиликуэты свободным агентом грядущим летом.

Сейчас Аспиликуэта проводит свой 10-й сезон за "синих" после трансфера из "Марселя" за 7 миллионов фунтов в 2012 году.



Действующий контракт Сесара истекает в конце этого сезона, а политика лондонского клуба в отношении возрастных игроков такова, что 32-летний испанец может рассчитывать только на новое 12-месячное соглашение.



По информации The Telegraph, "Челси" едва ли будет делать исключение для Аспиликуэты, который свой следующий контракт хочет заключить на три года.



Зато контракт указанной продолжительности Аспиликуэте готова предложить "Барселона". Goal утверждает, что каталонский клуб рассматривает Сесара в качестве ключевой трансферной цели на лето и уверен в достижении компромисса с соотечественником.