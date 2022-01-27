"Барселона" может увести Траоре из под носа у "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" рискует упустить вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре после того, как в борьбу за своего бывшего игрока вступила "Барселона".
Ранее в январе "Тоттенхэм" уже сделал одно предложение о покупке Траоре, но сумма в 15 миллионов фунтов не устроила "Вулверхэмптон".
Ожидалось, что "шпоры" улучшат свое предложение до 20 млн. фунтов, а "волки" его примут, потому что Адама все равно не собирается продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт.
Пресса неоднократно сообщала, что "Тоттенхэм" близок к приобретению Траоре, однако сейчас ситуация вокруг 26-летнего испанца приняла неожиданный поворот.
Как стало известно ESPN, интерес к Траоре проявила "Барселона". Каталонский клуб готов вернуть своего воспитанника, если сможет продать вингера Усмана Дембеле, чей контракт истекает в конце сезона.
К покупке Траоре, который является продуктом академии "Барселоны", в 2015 году отправившись в "Астон Виллу", каталонцев также подталкивает травма Ансу Фати.
27.01.2022 08:00
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Именно игрок под тики-таку лол
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