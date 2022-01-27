Лэмпард — новый фаворит "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард стал новым фаворитом на вакантную должность главного тренера "Эвертона".

Уволив Рафаэля Бенитеса 16 января, изначально "Эвертон" обратился к Роберто Мартинесу, но тот сохранил верность сборной Бельгии.

Затем владелец "ирисок" Фархад Мошири задумал предложить работу Витору Перейре, однако столкнулся с возмущением фанатов и коллег по руководству клубом.

Как сообщает The Independent, компромиссным вариантом для всех сторон может стать 43-летний Лэмпард, который уже прошел собеседование и произвел довольно хорошее впечатление на "Эвертон".

В данный момент Фрэнк, прежде поработавший с "Челси" и "Дерби", готовится к новому раунду переговоров с "Эвертоном", который свой следующий матч проводит 5 февраля — против "Брентфорда" в Кубке Англии.


Метки Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 07:00

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