Лэмпард — новый фаворит "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард стал новым фаворитом на вакантную должность главного тренера "Эвертона".

Уволив Рафаэля Бенитеса 16 января, изначально "Эвертон" обратился к Роберто Мартинесу, но тот сохранил верность сборной Бельгии.



Затем владелец "ирисок" Фархад Мошири задумал предложить работу Витору Перейре, однако столкнулся с возмущением фанатов и коллег по руководству клубом.



Как сообщает The Independent, компромиссным вариантом для всех сторон может стать 43-летний Лэмпард, который уже прошел собеседование и произвел довольно хорошее впечатление на "Эвертон".



В данный момент Фрэнк, прежде поработавший с "Челси" и "Дерби", готовится к новому раунду переговоров с "Эвертоном", который свой следующий матч проводит 5 февраля — против "Брентфорда" в Кубке Англии.