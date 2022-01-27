Светская хроника за четверг

Светская хроника "Ливерпуль" вышел на контакт с Пауло Дибалой. "Ньюкасл" и "Эвертон" хотят Томаса Мюллера. Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" надеется опередить клубы Премьер-Лиге в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и сейчас ищет средства для покупки норвежца летом. (Goal)

"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" следят за вингером ПСВ Коди Гакпо. (Footmercato)

"Ливерпуль" установил контакт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой, чей контракт истекает в конце сезона (Tuttomercatoweb)

"Ювентус" готов отпустить полузащитника Артура Мело в аренду в "Арсенал" только на 18 месяцев. (The Athletic)

До конца января "Арсенал" должен сделать предложение о покупке полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Birmingham Mail)

"Арсенал" и "Ньюкасл" претендуют на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (La Gazzetta dello Sport)

"Тоттенхэм" согласился отпустить полузащитника Танги Ндомбеле в "Валенсию" на правах аренды. (Telefoot)

"Тоттенхэм" может использовать своего полузащитника Джовани Ло Чельсо для покупки защитника "Севильи" Диего Карлоса. (The Sun)

"Лестер" пытается опередить "Тоттенхэм" в борьбе за 18-летнего нападающего "Анже" Мохамед-Али Шо. (Footmercato)

"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в нападающем "Баварии" Томасе Мюллере. (Bild)

Полузащитник "Лиона" Бруно Гимараэс сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Ньюкасл". (L'Equipe)

"Ньюкасл" предложил 7 миллионов фунтов за защитник "Брайтона" Дэна Берна. (Sky Sports)

Первое предложение "Ньюкасла" по Берну было отклонено, однако "сороки" предпримут еще одну попытку. (talkSPORT)

"Ньюкасл" возобновил переговоры о покупке левого защитника "Байера" Митчела Баккера. (90min)

"Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Уотфорд" сражаются за защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса. (The Independent)

"Саутгемптон" готов выкупить нападающего Армандо Бройю "Челси" за рекордные для своего клуба 25 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" хотят нападающего "Марселя" Бамбу Дьенга, который доступен для трансфера за 8 млн. фунтов. (RMC Sport)

Другое

"Юнайтед" задумывается о том, чтобы утвердить Ральфа Рангника в качестве постоянного тренера. Боссы клуба с "Олд Траффорд" довольны 63-летним немцем, поставив на паузу поиски нового рулевого. (The Sun)

Сотни недовольных болельщиков "Эвертона" собрались близ "Гудисон Парк" в среду вечером, чтобы выразить свой протест руководству клуба. (Daily Mail)

"Рома" поздравила своего главного тренера Жозе Моуриньо с 59-летием с помощью торта и шампанского. (The Sun)

Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду провел совместную тренировку с пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным. (The Sun)

В этом году "Арсенал" получил красных карточек больше, чем забил голов. (The Sun)

Во время отдыха на Багамах защитник "Сити" Эмерик Лапорт искупался с акулами и свиньями. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 27.01.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1260

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 27.01.2022 06:57 # bmw-e34
    Дибала лох; ещё лет 5 назад должен был стать звездой АПЛ и не важно в каком клубе.

    (ответить)

  2. bmw-e34 27.01.2022 06:56 # bmw-e34
    Одни заходят на фапл когда завтракают, другие, когда "думают".

    Добрые какули всем)

    (ответить)

  3. sayanara 27.01.2022 06:07 # sayanara
    Юнайтед" задумывается о том, чтобы утвердить Ральфа Рангника в качестве постоянного тренера. Боссы клуба с "Олд Траффорд" довольны 63-летним немцем, поставив на паузу поиски нового рулевого. (The Sun)

    Источник: http://fapl.ru/posts/91023/


    Это будет такой фейл))))))))

    (ответить)

  4. largo-winch 27.01.2022 06:06 # largo-winch
    Добрые пончики пацани

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