Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" вышел на контакт с Пауло Дибалой. "Ньюкасл" и "Эвертон" хотят Томаса Мюллера. Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Барселона" надеется опередить клубы Премьер-Лиге в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и сейчас ищет средства для покупки норвежца летом. (Goal)



"Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Арсенал" следят за вингером ПСВ Коди Гакпо. (Footmercato)



"Ливерпуль" установил контакт с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой, чей контракт истекает в конце сезона (Tuttomercatoweb)



"Ювентус" готов отпустить полузащитника Артура Мело в аренду в "Арсенал" только на 18 месяцев. (The Athletic)



До конца января "Арсенал" должен сделать предложение о покупке полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса. (Birmingham Mail)



"Арсенал" и "Ньюкасл" претендуют на нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (La Gazzetta dello Sport)



"Тоттенхэм" согласился отпустить полузащитника Танги Ндомбеле в "Валенсию" на правах аренды. (Telefoot)



"Тоттенхэм" может использовать своего полузащитника Джовани Ло Чельсо для покупки защитника "Севильи" Диего Карлоса. (The Sun)



"Лестер" пытается опередить "Тоттенхэм" в борьбе за 18-летнего нападающего "Анже" Мохамед-Али Шо. (Footmercato)



"Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в нападающем "Баварии" Томасе Мюллере. (Bild)



Полузащитник "Лиона" Бруно Гимараэс сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Ньюкасл". (L'Equipe)



"Ньюкасл" предложил 7 миллионов фунтов за защитник "Брайтона" Дэна Берна. (Sky Sports)



Первое предложение "Ньюкасла" по Берну было отклонено, однако "сороки" предпримут еще одну попытку. (talkSPORT)



"Ньюкасл" возобновил переговоры о покупке левого защитника "Байера" Митчела Баккера. (90min)



"Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Уотфорд" сражаются за защитника "Ливерпуля" Натаниэля Филлипса. (The Independent)



"Саутгемптон" готов выкупить нападающего Армандо Бройю "Челси" за рекордные для своего клуба 25 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" хотят нападающего "Марселя" Бамбу Дьенга, который доступен для трансфера за 8 млн. фунтов. (RMC Sport)



Другое



"Юнайтед" задумывается о том, чтобы утвердить Ральфа Рангника в качестве постоянного тренера. Боссы клуба с "Олд Траффорд" довольны 63-летним немцем, поставив на паузу поиски нового рулевого. (The Sun)



Сотни недовольных болельщиков "Эвертона" собрались близ "Гудисон Парк" в среду вечером, чтобы выразить свой протест руководству клуба. (Daily Mail)



"Рома" поздравила своего главного тренера Жозе Моуриньо с 59-летием с помощью торта и шампанского. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду провел совместную тренировку с пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным. (The Sun)



В этом году "Арсенал" получил красных карточек больше, чем забил голов. (The Sun)



Во время отдыха на Багамах защитник "Сити" Эмерик Лапорт искупался с акулами и свиньями. (The Sun)