"Челси" может возобновить интерес к защитнику Никласу Зюле, который покидает "Баварию" по окончании сезона.

Слухи о желании главного тренера "Челси" Томаса Тухеля приобрести Зюле появились еще в конце прошлого сезона, однако "синие" не получили усиления в центре обороны, а Никлас остался в Мюнхене.



Во вторник председатель правления "Баварии" Оливер Кан провел пресс-конференцию, объявив, что Зюле отказался от нового контракта и теперь покинет клуб в конце сезона свободным агентом.



Football.London предполагает, что теперь "Челси" может возобновить интерес к Зюле, благо истекающий контракт позволяет Никласу уже сейчас вести переговоры с зарубежными клубами.



"Челси" до сих пор не уладил вопрос с будущим Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэты, чьи контракты тоже истекают в конце сезона, так что "синие" определенно держат в уме вариант с 26-летним немцем.