"Тоттенхэм готов улучшить предложение по Луису Диасу
"Тоттенхэм" собирается сделать улучшенное предложение о покупке вингера "Порту" Луиса Диаса.
По информации ESPN, первое предложение "Тоттенхэма" по Диасу составило 45 миллионов евро (37.6 млн. фунтов) плюс бонусы, однако "Порту" ответил отказом.
"Порту" чувствует себя комфортно в этой ситуации, потому что у Луиса есть долгосрочный контракт с отступными в размере 80 млн. евро (66.8 млн. фунтов), вдобавок 25-летний колумбиец находится в своей лучшей форме за карьеру, забив 16 голов в 26 матчах этого сезона.
"Шпоры" не собираются отступать и, как ожидается, предпримут еще одну попытку заполучить Диаса, однако Inside Futbol утверждает, что интерес к Луису проявил еще один клуб Премьер-Лиги.
26.01.2022 23:00
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