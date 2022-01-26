Перейра отреагировал на недовольство фанатов "Эвертона"
Португальский тренер Витор Перейра отреагировал на недовольство фанатов "Эвертона" по поводу его возможного назначения.
Узнав о том, что владелец "Эвертона" Фархад Мошири собирается назначить Перейру новым главным тренером, болельщики мерсисайдского клуба выразили свой протест с помощью граффити близ "Гудисон Парк".
Однако Витор спокойно относится к такой реакции и призывает не спешить с выводами насчет него.
"Это первый раз в моей карьере, когда я вижу подобное. Я никогда не сталкивался с такого рода комментариями".
Думаю, эта критика направлена не на меня. Просто сейчас вокруг клуба сложная обстановка, а болельщики ведут себя страстно — и эта страсть является силой клуба".
"Они не знают меня, мою работу, мои человеческие качества, мое резюме. Я не воспринимаю это как личное. Я поработал во многих странах, различных клубах, на различных уровнях, и мы завоевали несколько трофеев. Но вы не можете судить о человеке, пока он не взялся за работу".
"Но я понимаю чувства фанатов, потому что в последние годы клуб не демонстрировал хороших результатов, и это нормально, что они расстроены", — цитирует Перейру BBC.
Также Перейра подтвердил, что уже прошел собеседование и по-прежнему хочет эту работу. Сейчас Витор ожидает решения "Эвертона".
26.01.2022 22:00
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