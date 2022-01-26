"Тоттенхэм" готов сделать предложение по Амрабату

"Тоттенхэм" готов выдвинуть официальное предложение по аренде полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

В данный момент Амрабат выступает за сборную Марокко на Кубке Африки, но не просто осведомлен об интересе "шпор", а уже дал согласие на переезд в Лондон.



"Тоттенхэм" ведет переговоры по Софьяну с воскресенья и вскоре должен сделать свое предложение, которое, как утверждает The Guardian, будет предусматривать опцию выкупа за 16 миллионов евро (13.4 млн. фунтов).



Правда, чтобы принять 25-летнего Амрабата на баланс, "шпоры" должны освободить место для новичка, избавившись от Танги Ндомбеле или Деле Алли.