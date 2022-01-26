"Тоттенхэм" готов сделать предложение по Амрабату
"Тоттенхэм" готов выдвинуть официальное предложение по аренде полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата.
В данный момент Амрабат выступает за сборную Марокко на Кубке Африки, но не просто осведомлен об интересе "шпор", а уже дал согласие на переезд в Лондон.
"Тоттенхэм" ведет переговоры по Софьяну с воскресенья и вскоре должен сделать свое предложение, которое, как утверждает The Guardian, будет предусматривать опцию выкупа за 16 миллионов евро (13.4 млн. фунтов).
Правда, чтобы принять 25-летнего Амрабата на баланс, "шпоры" должны освободить место для новичка, избавившись от Танги Ндомбеле или Деле Алли.
26.01.2022 20:00
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